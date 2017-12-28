На сьогодні зниклими безвісти вважаються 402 українці – Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогодні вважаються зниклими безвісти 402 громадяни України. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв’ю телеканалу “Україна”, передає УНН.
“За нашими даними ще 402 особи рахуються зниклими безвісти. Можливо долю декого з них нам вдасться з’ясувати”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, СБУ завдяки свідченням звільнених українських заручників встановлюватиме місцеперебування інших бранців.