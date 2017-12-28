На сегодня пропавшими без вести считаются 402 украинцы - Грицак

“По нашим данным еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Возможно судьбу некоторых из них нам удастся выяснить”, — сказал он.

Как сообщал УНН, СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будут устанавливать местонахождение других пленников.