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На сьогодні зареєстровано 1,6 млн переселенців – Мінсоцполітики

На сьогодні зареєстровано 1,6 млн переселенців – Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 9557 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на березень зареєстровано 1,6 млн переселенців з Донбасу та Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

“Станом на 20 березня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 607 тис. 664 переселенців або 1 млн 293 тис. 719 сімей з Донбасу і Криму”, — йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначили у міністерстві, станом на березень 2017 року отримувачам допомоги профінансовано 519,88 млн грн.

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