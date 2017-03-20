На сегодня зарегистрировали 1,6 млн переселенцев - Минсоцполитики

"По состоянию на 20 марта 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 607 тыс. 664 переселенца или 1 млн 293 тыс. 719 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

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Также, как отметили в министерстве, по состоянию на март 2017 г. получателям помощи профинансировали 519,88 млн грн.