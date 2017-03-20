На сегодня зарегистрировали 1,6 млн переселенцев - Минсоцполитики

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 59925 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125826 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134767 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107671 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103960 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 174261 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На сегодня зарегистрировали 1,6 млн переселенцев - Минсоцполитики

На сегодня зарегистрировали 1,6 млн переселенцев - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

 • 9551 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на март зарегистрировали 1,6 млн переселенцев с Донбасса и Крыма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"По состоянию на 20 марта 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 607 тыс. 664 переселенца или 1 млн 293 тыс. 719 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

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Также, как отметили в министерстве, по состоянию на март 2017 г. получателям помощи профинансировали 519,88 млн грн.

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