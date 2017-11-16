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На сьогодні є багато охочих працювати на держслужбі - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні є багато охочих працювати у системі державного управління. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на міжнародній конференції “Реформа державного управління: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики”, передає кореспондент УНН.

“Ми розпочали реформу міністерств, ми розпочали конкурсний відбір нових кандидатур. І ми можемо сьогодні сказати, що є багато охочих працювати в державному управлінні країною”, — наголосив він.

Прем’єр нагадав, що з 1 травня 2016 року розпочався масштабний процес змін у системі державної служби.

“І тепер перед нами стоїть завдання змінити саму систему управління, систему прийняття рішень і відкрити можливість для приходу нових і якісних облич в українську владу”, — додав Глава уряду.

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