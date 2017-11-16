На сегодня есть много желающих работать на госслужбе - Гройсман

"Мы начали реформу министерств, мы начали конкурсный отбор новых кандидатур. И мы можем сегодня сказать, что есть много желающих работать в государственном управлении страной", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что с 1 мая 2016 года начался масштабный процесс изменений в системе государственной службы.

"И теперь перед нами стоит задача изменить саму систему управления, систему принятия решений и открыть возможность для прихода новых и качественных лиц в украинскую власть", - добавил глава правительства.