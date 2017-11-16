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На сегодня есть много желающих работать на госслужбе - Гройсман

На сегодня есть много желающих работать на госслужбе - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 11115 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня есть много желающих работать в системе государственного управления. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на международной конференции "Реформа государственного управления: осуществление оценки состояния дел, достижения и вызовы", передает корреспондент УНН.

"Мы начали реформу министерств, мы начали конкурсный отбор новых кандидатур. И мы можем сегодня сказать, что есть много желающих работать в государственном управлении страной", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что с 1 мая 2016 года начался масштабный процесс изменений в системе государственной службы.

"И теперь перед нами стоит задача изменить саму систему управления, систему принятия решений и открыть возможность для прихода новых и качественных лиц в украинскую власть", - добавил глава правительства.

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