На сегодня есть много желающих работать на госслужбе - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня есть много желающих работать в системе государственного управления. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на международной конференции "Реформа государственного управления: осуществление оценки состояния дел, достижения и вызовы", передает корреспондент УНН.
"Мы начали реформу министерств, мы начали конкурсный отбор новых кандидатур. И мы можем сегодня сказать, что есть много желающих работать в государственном управлении страной", - подчеркнул он.
Премьер напомнил, что с 1 мая 2016 года начался масштабный процесс изменений в системе государственной службы.
"И теперь перед нами стоит задача изменить саму систему управления, систему принятия решений и открыть возможность для прихода новых и качественных лиц в украинскую власть", - добавил глава правительства.