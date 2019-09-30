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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10985 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Національний банк України на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 30 вересня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1158.439464 грн;

Срібло — 13.913814 грн;

Платина — 721.629230 грн;

Паладій — 1287.628109 грн.

Порівняно з 29 вересня курс усіх вказаних металів впав, окрім паладія, курс якого зріс.

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