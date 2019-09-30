На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 30 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 30 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1158.439464 грн;
Серебро — 13.913814 грн;
Платина — 721.629230 грн;
Палладий — 1287.628109 грн.
По сравнению с 29 сентября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.