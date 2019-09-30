На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 30 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1158.439464 грн;

Серебро — 13.913814 грн;

Платина — 721.629230 грн;

Палладий — 1287.628109 грн.

По сравнению с 29 сентября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.