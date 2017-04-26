На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 26 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1085,532455;



Срiбло — 15,275204;



Платина — 817,702714;



Паладiй — 680,705374.



Порівняно з 25 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.