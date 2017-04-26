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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 8068 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національний банк України на 26 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 26 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

  • Золото — 1085,532455;
  • Срiбло — 15,275204;
  • Платина — 817,702714;
  • Паладiй — 680,705374.

Порівняно з 25 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.

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