На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 26 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 26 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1085,532455;
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- Серебро - 15,275204;
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- Платина - 817,702714;
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- Палладий - 680,705374.
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По сравнению с 25 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.