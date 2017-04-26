На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1085,532455;



Серебро - 15,275204;



Платина - 817,702714;



Палладий - 680,705374.



По сравнению с 25 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.