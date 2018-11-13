На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національний банк України на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 13 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1082.875807;
Срiбло — 12.864798;
Платина — 769.733998;
Паладiй — 1006.575245.
Порівняно з 12 листопада курс усіх банківських металів, окрім паладію (курс якого зріс) — знизився.