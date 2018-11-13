На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 13 ноября 2018 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины состоянию на 13 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1082.875807;
Серебро — 12.864798;
Платина — 769.733998;
Палладий — 1006.575245.
По сравнению с 12 ноября курс всех банковских металлов, кроме палладия (курс которого вырос) — снизился.