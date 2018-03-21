На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України на 21 березня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 21 березня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1108.582255;
Срiбло — 13.741003;
Платина — 808.394077;
Паладiй — 844.754896.
Порівняно з 20 березня, вартість золота та срібла зменшилась, платини та паладію - збільшилась.