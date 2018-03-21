На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 21 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1108.582255;

Серебро - 13.741003;

Платина - 808.394077;

Палладий - 844.754896.

По сравнению с 20 марта, стоимость золота и серебра уменьшилась, платины и палладия - увеличилось.