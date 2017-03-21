На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України на 21 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 20 березня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1065.366480;
Срiбло — 14.894732;
Платина — 829.886238;
Паладiй — 672.553650.
Порівняно з 20 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло також зменшилась; ціна на платину зросла; ціна на палладій також підвищилась.