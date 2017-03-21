На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 20 березня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1065.366480;

Срiбло — 14.894732;

Платина — 829.886238;

Паладiй — 672.553650.

Порівняно з 20 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло також зменшилась; ціна на платину зросла; ціна на палладій також підвищилась.