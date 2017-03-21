На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк Украины на 21 марта 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 21 марта установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1065.366480;
Серебро - 14.894732;
Платина - 829.886238;
Палладий - 672.553650.
По сравнению с 20 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро также уменьшилась; цена на платину выросла; цена на палладий также повысилась.