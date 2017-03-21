На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 21 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1065.366480;

Серебро - 14.894732;

Платина - 829.886238;

Палладий - 672.553650.

По сравнению с 20 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро также уменьшилась; цена на платину выросла; цена на палладий также повысилась.