На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Національний банк України на 3 березня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 3 березня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1123.384007;
Срiбло — 14.030038;
Платина — 826.701417;
Паладiй — 862.533678.
Порівняно з 2 березня, вартість золота та срібла - зросла, а платини та паладію навпаки - зменшилася.