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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 15481 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Національний банк України на 3 березня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 3 березня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1123.384007;

Срiбло — 14.030038;

Платина — 826.701417;

Паладiй — 862.533678.

Порівняно з 2 березня, вартість золота та срібла - зросла, а платини та паладію навпаки - зменшилася.

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