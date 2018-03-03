На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Национальный банк Украины на 3 марта 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 3 марта установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1123.384007;
Серебро - 14.030038;
Платина - 826.701417;
Палладий - 862.533678.
По сравнению со 2 марта, стоимость золота и серебра - выросла, а платины и палладия наоборот - уменьшилась.