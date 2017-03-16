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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Національний банк України на 16 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 16 березня встановив такі ціни на банківські метали:

  • Золото — 1036,046931;
  • Срiбло — 14,614249;
  • Платина — 809,789773;
  • Паладiй — 645,584803.

Порівняно з 15 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло також зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також дещо впала.

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