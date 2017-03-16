На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 марта установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1036,046931;



Серебро - 14,614249;



Платина - 809,789773;



Палладий - 645,584803.



По сравнению с 15 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро также уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также несколько упала.