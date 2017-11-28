На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 28 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1117,205920;

Срiбло — 14,753430;

Платина — 806,693592;

Паладiй — 863,636673.

Порівняно з 27 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото зросло в ціні, а вартість срібла, платини та паладію стала меншою.