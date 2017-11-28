На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національний банк України на 28 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 28 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1117,205920;
Срiбло — 14,753430;
Платина — 806,693592;
Паладiй — 863,636673.
Порівняно з 27 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото зросло в ціні, а вартість срібла, платини та паладію стала меншою.