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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національний банк України на 28 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 28 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1117,205920;
Срiбло — 14,753430;
Платина — 806,693592;
Паладiй — 863,636673.

Порівняно з 27 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото зросло в ціні, а вартість срібла, платини та паладію стала меншою.

Українські Національні Новини

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