На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1117,205920;

Серебро — 14,753430;

Платина — 806,693592;

Палладий — 863,636673.

По сравнению с 27 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото выросло в цене, а стоимость серебра, платины и палладия стала меньше.