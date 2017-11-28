На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 28 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 28 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1117,205920;
Серебро — 14,753430;
Платина — 806,693592;
Палладий — 863,636673.
По сравнению с 27 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото выросло в цене, а стоимость серебра, платины и палладия стала меньше.