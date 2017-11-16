На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 16 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1091,694691;

Срiбло — 14,572099;

Платина — 788,417791;

Паладiй — 840,354584.

Порівняно з 15 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото і срібло подорожчали, а платина та паладій впали в ціні.