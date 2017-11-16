На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національний банк України на 16 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 16 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1091,694691;
Срiбло — 14,572099;
Платина — 788,417791;
Паладiй — 840,354584.
Порівняно з 15 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото і срібло подорожчали, а платина та паладій впали в ціні.