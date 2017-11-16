На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 16 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1091,694691;

Серебро — 14,572099;

Платина — 788,417791;

Палладий — 840,354584.

По сравнению с 15 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и серебро подорожали, а платина и палладий упали в цене.