На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 16 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины состоянию на 16 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1091,694691;
Серебро — 14,572099;
Платина — 788,417791;
Палладий — 840,354584.
По сравнению с 15 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и серебро подорожали, а платина и палладий упали в цене.