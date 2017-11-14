На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національний банк України на 14 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 14 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1088.311662;
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- Срiбло — 14.413468;
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- Платина — 797.956113;
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- Паладiй — 851.607376.
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Порівняно з 13 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та платина здорожчали, а срібло та паладій впали в ціні.