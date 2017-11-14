На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 14 листопада встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1088.311662;



Срiбло — 14.413468;



Платина — 797.956113;



Паладiй — 851.607376.



Порівняно з 13 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та платина здорожчали, а срібло та паладій впали в ціні.