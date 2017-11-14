На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 14 ноября установил такие цены на банковские металлы:



Золото - 1088.311662;



Серебро - 14.413468;



Платина - 797.956113;



Палладий - 851.607376.



По сравнению с 13 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото и платина подорожали, а серебро и палладий упали в цене.