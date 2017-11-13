На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопадом. УНН. Національний банк України на 13 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 13 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1095.035475;
Срiбло — 14.493041;
Платина — 796.265434;
Паладiй — 866.173110.
Порівняно з 12 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та срібло здорожчали, а платина та паладій впали в ціні.