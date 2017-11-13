На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 13 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1095.035475;

Срiбло — 14.493041;

Платина — 796.265434;

Паладiй — 866.173110.

Порівняно з 12 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та срібло здорожчали, а платина та паладій впали в ціні.