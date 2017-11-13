На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 13 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1095.035475;

Серебро - 14.493041;

Платина - 796.265434;

Палладий - 866.173110.

По сравнению с 12 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: золото и серебро подорожали, а платина и палладий упали в цене.