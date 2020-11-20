На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 690.5819 грн;

Срібло — 21.6876 грн;

Платина — 863.9921 грн;

Паладій — 2 103.7450 грн.

У порівнянні з 19 листопада курс усіх зазначених металів впав, окрім платини, курс якої зріс.