На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Національний банк України на 20 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 690.5819 грн;
Срібло — 21.6876 грн;
Платина — 863.9921 грн;
Паладій — 2 103.7450 грн.
У порівнянні з 19 листопада курс усіх зазначених металів впав, окрім платини, курс якої зріс.