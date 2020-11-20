На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 20 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 690.5819 грн;
Серебро - 21.6876 грн;
Платина - 863.9921 грн;
Палладий - 2 103.7450 грн.
По сравнению с 19 ноября курс всех указанных металлов упал, кроме платины, курс которой вырос.