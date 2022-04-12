На сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала на сьогодні, 12 квітня, дев'ять гуманітарних коридорів з Херсонської, Донецької та Луганської областей, інформує УНН.
Деталі
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Бердянськ — Запоріжжя
Токмак — Запоріжжя: місце збору — вул. Шевченка, 5
Енергодар — Запоріжжя: місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у місті Василівка чекають на пропуск автобусів із Запоріжжя.
Сєвєродонецьк — Бахмут: місце зборів — проспект Хіміків, 28
Лисичанськ — Бахмут: місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
Попасна — Бахмут: місце зборів — вул. Первомайська, 42
с. Гірське — Бахмут: місце зборів — вул. Гагаріна, 13
Рубіжне — Бахмут
Нагадаємо
Вчора, 11 квітня, гуманітарними коридорами евакуювали 4354 людей.