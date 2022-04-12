На сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів

Деталі

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ — Запоріжжя

Токмак — Запоріжжя: місце збору — вул. Шевченка, 5

Енергодар — Запоріжжя: місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у місті Василівка чекають на пропуск автобусів із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк — Бахмут: місце зборів — проспект Хіміків, 28

Лисичанськ — Бахмут: місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

Попасна — Бахмут: місце зборів — вул. Первомайська, 42

с. Гірське — Бахмут: місце зборів — вул. Гагаріна, 13

Рубіжне — Бахмут

Нагадаємо

Вчора, 11 квітня, гуманітарними коридорами евакуювали 4354 людей.