На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 12 апреля, девять гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей, информирует УНН.
Детали
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Бердянск — Запорожье
Токмак — Запорожье: место сбора — ул. Шевченко, 5
Энергодар — Запорожье: место сбора автомобилей объявит местная власть.
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусов из Запорожья.
Северодонецк — Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28
Лисичанск — Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Попасная — Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42
с. Горное — Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13
Рубежное — Бахмут
Напомним
Вчера, 11 апреля, гуманитарными коридорами эвакуировали 4354 людей.