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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 12 апреля, девять гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей, информирует УНН.

На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

Детали

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск — Запорожье 

Токмак — Запорожье: место сбора — ул. Шевченко, 5 

Энергодар — Запорожье: место сбора автомобилей объявит местная власть.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусов из Запорожья.

Северодонецк — Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28 

Лисичанск — Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Попасная — Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42 

с. Горное — Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13 

Рубежное — Бахмут

Напомним 

Вчера, 11 апреля, гуманитарными коридорами эвакуировали 4354 людей.

Украинские Национальные Новости

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