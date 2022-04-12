На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

Детали

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск — Запорожье

Токмак — Запорожье: место сбора — ул. Шевченко, 5

Энергодар — Запорожье: место сбора автомобилей объявит местная власть.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусов из Запорожья.

Северодонецк — Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28

Лисичанск — Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Попасная — Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42

с. Горное — Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13

Рубежное — Бахмут

Напомним

Вчера, 11 апреля, гуманитарными коридорами эвакуировали 4354 людей.