На сьогодні немає об’єктивних причин, щоб переглядати санкційну політику ЄС щодо РФ – Л.Лінкявічюс

“Я думаю, що ми все-таки зможемо продовжити ці санкції. На це є багато причин. Невизначеність за океаном об’єднують європейські ряди, і я це відчуваю в наших дискусіях. Рішення про санкції були предметні, вони ґрунтувалися на певних умовах. Ми недавно обговорювали, що нічого з цих критеріїв не зникло, вони всі діють. Ми повинні поважати самі себе і свої рішення. Так що об'єктивних причин, щоб переглядати санкційну політику на сьогодні немає”, - заявив Л.Лінкявічюс.