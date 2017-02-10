На сегодняшний день нет объективных причин, чтобы просматривать санкционную политику ЕС в отношении РФ - Л.Линкявичюс

"Я думаю, что мы все-таки сможем продолжить эти санкции. На это есть много причин. Неопределенность за океаном объединяет европейские ряды, и я это чувствую в наших дискуссиях. Решения о санкциях были предметные, они основывались на определенных условиях. Мы недавно обсуждали, что ничего из этих критериев не исчезло, они все действуют. Мы должны уважать сами себя и свои решения. Так что объективных причин для перосмотра санкционной политики на сегодня нет ", - заявил Л.Линкявичюс.