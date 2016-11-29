На сьогодні близько 90 військовослужбовців є зниклими безвісти - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сьогодні близько 90 військовослужбовців є зниклими безвісти. Про це під час брифінгу сказав начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає УНН.
"Враховуючим те, що на сьогодні близько 90 військовослужбовців є безвісти зниклими, дуже велика частина роботи полягає саме в організації ідентифікації тіл", - повідомив він.
Також, О.Ноздрачов зазначив, що наступного року Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ зосередить свою роботу в сприянні правоохоронним органам в організації ідентифікації тіл загиблих.
"Наступного року ми зосередимо свою роботу на такому напрямку як робота з родичами безвісти зниклих та загиблих військовослужбовців та сприянні правоохоронним органам в організації ідентифікації тіл загиблих", - зазначив він.
Крім того, О.Ноздрачов повідомив, що планується залучення Червоного Хреста для вживання новітніх технологій щодо ідентифікації тіл.
"Нашим проектом планується залучення Червоного Хреста, щоби вживалися новітні технології щодо ідентифікації тіл і започаткування антропологічної експертизи, яка дозволить не тільки покращити ідентифікацію тіл, але і .. передати тіла загиблих родичам для остаточного вшанування", - додав він.
Як повідомляв УНН, в районі Водяного вчора було знайдено тіло загиблого військовослужбовця.