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На сегодня около 90 военнослужащих числятся пропавшими без вести - Минобороны

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сегодня около 90 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Об этом во время брифинга сказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, передает УНН.

На сегодня около 90 военнослужащих числятся пропавшими без вести - Минобороны

"Учитывая то, что сегодня около 90 военнослужащих являются без вести пропавшими, очень большая часть работы заключается именно в организации идентификации тел", - сообщил он.

Также, А.Ноздрачев отметил, что в следующем году Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ сосредоточит свою работу в содействии правоохранительным органам в организации идентификации тел погибших.

"В следующем году мы сосредоточим свою работу на таком направлении как работа с родственниками без вести пропавших и погибших военнослужащих и содействии правоохранительным органам в организации идентификации тел погибших", - отметил он.

Кроме того, А.Ноздрачев сообщил, что планируется привлечение Красного Креста для применения новейших технологий по идентификации тел.

"Нашим проектом планируется привлечение Красного Креста, чтобы принимались новейшие технологии по идентификации тел и началу антропологической экспертизы, которая позволит не только улучшить идентификацию тел, но и передать тела погибших родственникам для дальнейшего чествования", - добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Водного вчера было найдено тело погибшего военнослужащего.

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