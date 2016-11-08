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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На сьогодні 6,4 млн родин отримали субсидії - В.Гройсман

На сьогодні 6,4 млн родин отримали субсидії - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9769 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На сьогодні вже 6,4 млн домогосподарств отримали від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"В принципі, навіть порівняно з минулим роком, для більшості громадян України вартість сплати родиною не зміниться, а навпаки в деяких випадках зменшиться. Ми маємо на сьогодні вже призначених субсидій на рівні 6,4 млн родин, це означає, що 6,4 млн домогосподарств отримують державну знижку на оплату житлово-комунальних послуг", - сказав він.

Українські Національні Новини

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