На сьогодні 6,4 млн родин отримали субсидії - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На сьогодні вже 6,4 млн домогосподарств отримали від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"В принципі, навіть порівняно з минулим роком, для більшості громадян України вартість сплати родиною не зміниться, а навпаки в деяких випадках зменшиться. Ми маємо на сьогодні вже призначених субсидій на рівні 6,4 млн родин, це означає, що 6,4 млн домогосподарств отримують державну знижку на оплату житлово-комунальних послуг", - сказав він.