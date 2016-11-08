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15 марта, 19:03 • 112642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159353 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133528 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126359 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110381 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104262 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100622 просмотра

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На сегодня 6,4 млн семей получили субсидии - В.Гройсман

На сегодня 6,4 млн семей получили субсидии - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 9769 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. На сегодня уже 6,4 млн домохозяйств получили от государства субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом во время селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В принципе, даже по сравнению с прошлым годом, для большинства граждан Украины стоимость оплаты семьей не изменится, а наоборот в некоторых случаях уменьшится. Мы сегодня уже имеем назначенных субсидий на уровне 6,4 млн семей, это означает, что 6,4 млн домохозяйств получают государственную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал он.

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