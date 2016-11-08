На сегодня 6,4 млн семей получили субсидии - В.Гройсман

"В принципе, даже по сравнению с прошлым годом, для большинства граждан Украины стоимость оплаты семьей не изменится, а наоборот в некоторых случаях уменьшится. Мы сегодня уже имеем назначенных субсидий на уровне 6,4 млн семей, это означает, что 6,4 млн домохозяйств получают государственную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал он.