На сегодня 6,4 млн семей получили субсидии - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На сегодня уже 6,4 млн домохозяйств получили от государства субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом во время селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"В принципе, даже по сравнению с прошлым годом, для большинства граждан Украины стоимость оплаты семьей не изменится, а наоборот в некоторых случаях уменьшится. Мы сегодня уже имеем назначенных субсидий на уровне 6,4 млн семей, это означает, что 6,4 млн домохозяйств получают государственную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал он.