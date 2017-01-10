На сьогодні 30% будівельного ринку столиці належить “Київміськбуду” — І.Кушнір

І.Кушнір прокоментував отримання звання лідера будівельної галузі 2016 року. Це звання присуджується лідерам рейтингів, які досягають високих фінансово-економічних показників у своїй діяльності. Президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір вважає, що призові місця компанії у рейтингах та лідерство очолюваного ним холдингу — підтвердження правильного вектору діяльності компанії.

“Ми не маємо іншого права, як бути лідером будівельної галузі. На сьогодні будівельний ринок Києва — 30% „Київміськбуд“. І я з впевненістю можу сказати, що це заслуга колективу, людей, які працюють”, — сказав І.Кушнір.

“Київміськбуд” понад 60 років виконує свої зобов’язання перед інвесторами. Крім того, компанія виплачує дивіденди столиці, адже власником 80% акцій є громада Києва. У 2016 році обсяг виплачених дивідендів за попередній рік становив 32 млн грн.