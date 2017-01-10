На сегодня 30% строительного рынка столицы принадлежит "Киевгорстрою" - И.Кушнир
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Треть рынка новостроек столицы принадлежит ОАО "ХК "Киевгорстрой". Об этом сказал председатель правления - президент холдинговой компании Игорь Кушнир, сообщает УНН.
И.Кушнир прокомментировал получение звания лидера строительной отрасли 2016 года. Это звание присуждается лидерам рейтингов, которые достигают высоких финансово-экономических показателей в своей деятельности. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир считает, что призовые места компании в рейтингах и лидерство возглавляемого им холдинга - подтверждение правильного вектора деятельности компании.
"У нас нет другого права, как быть лидером строительной отрасли. На сегодня строительный рынок Киева - 30% "Киевгорстрой". И я с уверенностью могу сказать, что это заслуга коллектива, людей, которые работают", - сказал И.Кушнир.
"Киевгорстрой" более 60 лет выполняет свои обязательства перед инвесторами. Кроме того, компания выплачивает дивиденды столицы, ведь владельцем 80% акций является община Киева. В 2016 году объем выплаченных дивидендов за предыдущий год составил 32 млн грн.