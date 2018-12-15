На Софійській площі у столиці ще одна "пожежа": горів смітник
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Софійській площі у столиці, де зараз проводяться заходи щодо проведення Об'єднавчого собору українських православних церков, загорівся смітник, загорання погасили, засипавши снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"15 грудня близько 15:30 на Софіївській площі у Києві, де зараз проводяться заходи щодо проведення Об'єднавчого Собору українських православних церков, піший патруль рятувальників Головного управління ДСНС України у місті Києві виявив невелике загоряння у смітнику", - заявили у відомстві.
Рятувальники швидко зреагували, "засипавши смітник снігом, загасили вогонь".
Нагадаємо, 15 грудня неподалік від місця очікування людьми результатів Об'єднавчого собору українських православних церков на Софійській площі у столиці загорілася олія на пательні в одному з кіосків на ярмарку, продавцям вдалося не допустити займання, жодних пожеж на площі не було.