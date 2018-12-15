На Софийской площади в столице еще один "пожар": горел мусорник

"15 декабря около 15:30 на Софиевской площади в Киеве, где проводятся мероприятия по проведению Объединительного собора украинских православных церквей, пеший патруль спасателей Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве обнаружил небольшое возгорание в мусорнике", - заявили в ведомстве.

Спасатели быстро среагировали, "засыпав мусорник снегом, потушили огонь".

Напомним, 15 декабря неподалеку от места ожидания людьми результатов Объединительного собора украинских православных церквей на Софийской площади в столице загорелось масло на сковороде в одном из киосков на ярмарке, продавцам удалось не допустить возгорания, никаких пожаров на площади не было.