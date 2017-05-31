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На сміттєзвалищі твердих побутових відходів м. Лубни виникла пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Вранці 30 травня на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у м. Лубни сталася пожежа, яка наразі локалізована. До її ліквідації залучено 10 одиниць техніки та 19 рятувальників. Про це передає УНН з посиланням на управління Державноїї служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На сміттєзвалищі твердих побутових відходів м. Лубни виникла пожежа

30 травня о 05:00 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів у м. Лубни.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 1,8 га, а загальна площа сміттєзвалища складає близько 6,7 га.

"Рятувальники локалізували пожежу о 09:30. Станом на 22-гу годину 30 травня ліквідовано 1,6 га. У гасінні беруть участь 10 співробітників особового складу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки, також залучені працівники та техніка місцевих підприємств. Загалом, для ліквідації пожежі залучені 10 одиниць техніки та 19 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Роботи по гасінню пожежі тривають. Травмованих та загиблих внаслідок події немає. Причина пожежа наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН 29 травня, столярний цех горів в Черкаській області.

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