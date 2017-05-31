На свалке твердых бытовых отходов г. Лубны возник пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Утром 30 мая свалке твердых бытовых отходов в г. Лубны произошел пожар, который уже локализован. К его ликвидации привлечены 10 единиц техники и 19 спасателей. Об этом передает УНН со ссылкой на управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
30 мая в 5:00 поступило сообщение о пожаре, возникшем на городской свалке твердых бытовых отходов в г. Лубны.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 1,8 га, а общая площадь свалки составляет около 6,7 га.
"Спасатели локализовали пожар в 09:30. По состоянию на 22 часа 30 мая ликвидировано 1,6 га. В тушении пожара принимают участие 10 человек личного состава 18-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники, также привлечены работники и техника местных предприятий. Всего в ликвидации пожара задействованы 10 единиц техники и 19 спасателей", - говорится в сообщении.
Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН 29 мая, столярный цех горел в Черкасской области.