На склади ЗСУ в Миколаєві передали значну кількістю боєприпасів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 травня. УНН. З морпорту Миколаєва на склади ЗСУ передали значну кількістю боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратурі Центрального регіону України.
“На виконання постанови Окружного адміністративного суду м.Києва, винесеної за позовом військового прокурора Київського гарнізону Центрального регіону України, Міністерством оборони України забезпечено вилучення з місць тимчасового зберігання на території миколаївського порту „Ольвія“ та повернення на склади Міністерства оборони України 17тис. 843 ящиків патронів для стрілецької зброї калібру 7,62 мм, 1 тис.780 ящиків артилерійських снарядів калібру 100 мм до протитанкової гармати МТ-12 „Рапіра“ і 12 тис.500 ящиків патронів калібру 14,5 мм до танкового кулемета ККВТ”, — йдеться в повідомленні.
Зазначені боєприпаси багато років знаходилися на території миколаївського порту “Ольвія” (раніше — “Октябрьск”) через невиконання державним підприємством “Укрспецекспорт” зовнішньоекономічного контракту.
“На даний час зазначені боєприпаси в повному обсязі перевезені на склади і бази Міністерства оборони України. Таким чином, Збройні Сили України забезпечені достатньою кількістю боєприпасів для виконання завдань по охороні державного суверенітету та територіальної цілісності України”, — повідомили у прокуратурі.
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