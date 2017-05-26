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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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На склады ВСУ в Николаеве передали боеприпасы

Киев • УНН

 • 12301 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 26 мая. УНН. С морпорта Николаева на склады ВСУ передали значительное количеством боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуре Центрального региона Украины.

На склады ВСУ в Николаеве передали боеприпасы

“Во исполнение постановления Окружного административного суда Киева, вынесенного по иску военного прокурора Киевского гарнизона Центрального региона Украины, Министерством обороны Украины обеспечено изъятие с мест временного хранения на территории николаевского порта „Ольвия“ и возвращения на склады Министерства обороны Украины 17 тыс. 843 ящиков патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм, 1тыс. 780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм до противотанковой пушки МТ-12 „Рапира“ и 12тыс. 500 ящиков патронов калибра 14,5 мм до танкового ша цель ККВТ ”, - говорится в сообщении.

Указанные боеприпасы много лет находились на территории николаевского порта “Ольвия” (ранее — “Октябрьск”) из-за невыполнения государственным предприятием “Укрспецэкспорт” внешнеэкономического контракта.

“В настоящее время указанные боеприпасы в полном объеме перевезены на склады и базы Министерства обороны Украины. Таким образом, Вооруженные Силы Украины обеспечены достаточным количеством боеприпасов для выполнения задач по охране государственного суверенитета и территориальной целостности Украины ”, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 24 мая правительство утвердило программу реформы и развития ОПК Украины до 2021 года .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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