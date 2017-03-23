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На складі боєприпасів на Харківщині досі лунають вибухи - Міноборони (доповнено)

На складі боєприпасів на Харківщині досі лунають вибухи - Міноборони (доповнено)

Київ • УНН

 • 14544 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На складі боєприпасів на Харківщині, де в ніч на четвер сталася надзвичайна ситуація, досі лунають вибухи. Про це у коментарі УНН повідомив керівник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов.

"Через те, що зараз ще лунають вибухи на цьому арсеналі, військові пожежні спільно із фахівцями ДСНС не можуть приступити до ліквідації небезпечної ситуації, адже за всіми вимогами після того, як припиняться вибухи, ще треба почекати деякий час за деякими нормативними актами – це до доби, аби точно дізнатися, що боєприпаси перестали вибухати. Тому наразі головне завдання є евакуація та вживання заходів щодо недопущення поширення небезпеки у цьому об'єкті", - повідомив він.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

Українські Національні Новини

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