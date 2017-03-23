На складе боеприпасов в Харьковской области до сих пор раздаются взрывы - Минобороны (дополнено)

"Так что сейчас еще гремят взрывы на этом арсенале, военные пожарные совместно со специалистами ГосЧС не могут приступить к ликвидации опасной ситуации, ведь по всем требованиям после того, как прекратятся взрывы, еще надо подождать некоторое время по некоторым нормативными актам - это до суток, чтобы точно узнать, что боеприпасы перестали взрываться. Поэтому сейчас главной задачей является эвакуация и принятие мер по недопущению распространения опасности в этом объекте", - сообщил он.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.