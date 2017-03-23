На складе боеприпасов в Харьковской области до сих пор раздаются взрывы - Минобороны (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На складе боеприпасов в Харьковской области, где в ночь на четверг произошло ЧП, до сих пор раздаются взрывы. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов.
"Так что сейчас еще гремят взрывы на этом арсенале, военные пожарные совместно со специалистами ГосЧС не могут приступить к ликвидации опасной ситуации, ведь по всем требованиям после того, как прекратятся взрывы, еще надо подождать некоторое время по некоторым нормативными актам - это до суток, чтобы точно узнать, что боеприпасы перестали взрываться. Поэтому сейчас главной задачей является эвакуация и принятие мер по недопущению распространения опасности в этом объекте", - сообщил он.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.