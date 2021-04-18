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На складах у Чехії, у підриві яких запідозрили російський слід, могла бути зброя для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22241 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Одна з версій поліції щодо вибухів на складах боєприпасів у чеських Врбетицях, у чому запідозрили російський слід, припускає зрив постачання зброї, у тому числі в Україну. Про це пишуть чеські ЗМІ, зокрема, тижневик Respekt, передає УНН.

Що сталося

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

Після цього поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила.

Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.

16 жовтня 2014 року в селі Врбетице Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. У результаті загинули двоє людей.

Одна з версій поліції

Як пише видання, за даними поліції, у той час, коли підозрювані повинні були перебувати в Врбетицях, тут "розвантажувалася зброя, яка повинна була бути куплена одним з великих болгарських торговців зброєю". "Судячи з усього, він постачав зброю Україні..." - пише видання.

"Продавець повинен був продати її українським військам, що, звичайно, не сподобалося б Москві. Якби зброю було знищено за допомогою вибухового пристрою, який міститься у вантажі, це завдало б торговцю шкоди в очах його партнерів", - сказано у матеріалі тижневика.

Тож, поліція працює з версією, що двоє підозрюваних приїхали через це. "Вибуховий пристрій ще не знайдено, тому що район Врбетиців повністю зруйнований. Ймовірно, вибух повинен був відбутися не в Чехії, а тільки пізніше, під час транспортування зброї в іншу країну", - зазначило джерело, добре знайоме з ходом розслідування.

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