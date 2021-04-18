На складах в Чехии, в подрыве которых заподозрили российский след, могло быть оружие для Украины - СМИ
Киев • УНН
Что произошло
В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.
После этого полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла.
Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.
16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека.
Одна из версий полиции
Как пишет издание, по данным полиции, в то время, когда подозреваемые должны были находиться в Врбетице, здесь "разгружалось оружие, которое должно было быть куплено одним из крупных болгарских торговцев оружием". "Судя по всему, он поставлял оружие Украине..." - пишет издание.
"Торговец должен был продать его украинским войскам, что, конечно, не понравилось бы Москве. Если бы оружие было уничтожено с помощью взрывного устройства, помещенного в груз, это нанесло бы торговцу вред в глазах его партнеров", - сказано в материале еженедельника.
Так, полиция работает с версией, что двое подозреваемых приехали из-за этого. "Взрывное устройство еще не найдено, так как район Врбетице полностью разрушен. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а только позже, во время транспортировки оружия в другую страну", - отметил источник, хорошо знакомый с ходом расследования.